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Власть

Депутат Жогорку Кенеша Фархат Иминов добровольно сложил свои полномочия

Депутат парламента от фракции «Республика — Ата Журт» Фархат Иминов сложил полномочия. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в Жогорку Кенеше. Сам Фархат Иминов информацию подтвердил.

«1 марта 2018 года я принял решение сложить с себя полномочия депутата Жогорку Кенеша. Это было непростое для меня личное и жизненное, а не политическое решение. Хочу подчеркнуть, что я принял это решение со спокойным сердцем, потому что оставляю свой пост в момент, когда в нашем народе, как и в моих коллегах, есть уверенность в собственных силах и решимость действовать во благо моей родной страны», — сказал он.

«Сейчас Кыргызстан находится на том этапе, когда во власть пришла команда во главе с новым президентом, готовая принять на себя вызовы сегодняшнего дня и всю полноту ответственности за каждое судьбоносное для государства решение. И я уверен в том, что они продолжат позитивные изменения и структурные реформы», — добавил Фархат Иминов.

Он поблагодарил и экс-президента страны Алмазбека Атамбаева «за позитивные изменения и структурные реформы, фундамент для которых был заложен его усилиями».
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