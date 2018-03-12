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Власть

Алмазбек Мусабеков назначен заместителем руководителя аппарата правительства

Алмазбек Мусабеков назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ АП КР.

По его данным, премьер-министр Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Алмазбек Мусабеков назначен заместителем руководителя аппарата правительства, заведующим отделом организационной работы и территориального управления АП КР, освободив от ранее занимаемой должности.

Алмазбек Мусабеков до октября 2017 года занимал должность завотделом государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента.

Ранее был освобожден от должности заместителя руководителя аппарата правительства Эмилбек Бусурманкулов.
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