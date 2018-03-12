Сапар Исаков отправляет в отставку руководителя аппарата правительства

Сапар Исаков направил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову представление на освобождение Нурханбека Момуналиева от должности руководителя аппарата правительства. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники.

По их данным, сегодня премьер-министр направил главе государства соответствующее представление.

В пресс-службе правительства пообщали прокомментировать кадровое решение Сапара Исакова позже.

По данным ИА «24.kg», поводом для освобождения руководителя аппарата кабинета министров от должности стал скандал, разгоревшийся между депутатами парламента и главой Министерства юстиции.

На одном из заседаний ЖК выяснилось, что глава Минюста Уран Ахметов представил законопроект с грубыми ошибками. Этот документ с ошибкой направили на подписание президенту Кыргызстана. Ранее Уран Ахметов также представил депутатам документ, касающийся Таможенного союза, с ошибками.

По некоторым данным, именно руководитель аппарата правительства курировал эти вопросы.

Нурханбек Момуналиев возглавлял аппарат правительства с 2012 года.

Ранее по представлению премьер-министра КР уволен глава Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов. Причиной послужил факт выдачи чиновником лицензии своей собственной компании.