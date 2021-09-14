Не хватает школ, педагогов, книг. Как начинается учебный год в Кыргызстане

С начала 2000-х в Кыргызстане написали несколько программ развития образования — сначала до 2010 года, потом до 2020-го, а недавно — сразу до 2040 года. И каждый раз нам обещают полный охват школ текущим ремонтом, улучшение обеспеченности учебниками и компьютерами, развитие инклюзивной среды. Кабмин уже сообщил о начатой работе по открытию мультимедийных классов. Звучит классно, в реальности же все очень грустно.

Кто б детей научил

Хороший учитель — одна из основ успешного обучения школьников. Если ребенку нравится педагог, то есть уверенность, что и изучаемый предмет ребенку будет интересен, он приложит усилия для понимания сложных формул и решения задач.

Но с хорошими педагогами в стране напряженка. Текучка высокая. Администрация как-то пытается выйти из положения, дает предметы дополнительно в нагрузку имеющимся кадрам. Но от этого страдает качество образования. Часть предметов вообще не ведется.

На конец учебного года потребность в педагогах по всей стране составляла около 2 тысяч.

В школах с русским языком в основном не хватало учителей начальных классов, физики, химии, математики. В школах с кыргызским языком обучения проблем с кадрами нет.

Мой сын учится в шестом классе одной из школ в Сокулукском районе, которую посещают 2 тысячи детей. На первой же встрече с родителями собрали деньги на ремонт класса. Учебников на всех не хватило. А самое главное — сообщили, что нет учителей русского языка и математики, и когда они появятся -неизвестно.

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Зачем учащимся среднего звена вообще ходить в школу, если нет базовых предметов, и никто не научит их грамоте и счету? При этом в школу в соседнем селе не принимают из-за переполненности. Там в классах по 48-50 детей. Это ли заявленный чиновниками равный доступ к образованию?

Заведующая Сокулукским районным отделом образования Турум Сатарбаева сначала заявила 24.kg, что учителей хватает, но потом все же признала дефицит кадров в нижней зоне.

«Студенты приходят на работу, но из-за того, что далеко, никто не задерживается. Поднимаем вопрос перед айыл окмоту, чтобы они помогли молодым учителям со съемным жильем, оплачивали комуслуги, обеспечивали углем. Это все положено по Закону «О статусе учителя», но не исполняется. Айыл окмоту сразу ссылаются на то, что они дотационные. Сейчас у нас работают в основном пенсионеры. Если бы молодым давали квартиры, то они поехали бы в районы», — развела руками заврайоно.

Но квартиры у нас предоставляют силовикам и военным, а учителям — неподъемную ипотеку. Это вынудило педагогов выйти на акцию протеста несколько дней назад.

Смешные обещания

Учителю, проработавшему в общеобразовательной школе не менее 10 лет, хотят выдавать вознаграждение в размере 1 миллиона сомов (10 тысяч расчетных показателей).

Чтобы как-то стимулировать педагогов, депутаты парламента Абдывахап Нурбаев и Жанарбек Акаев инициировали поправки в Закон «О статусе учителя».

Порядок выплаты вознаграждения должен определить кабмин. Необходимую сумму при этом нардепы не подсчитали, поскольку еще не знают количество педагогов с многолетним стажем.

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Напомню: согласно докладу Булан института «Социальное положение и статус школьных учителей в КР» за 2018 год, каждый седьмой учитель общеобразовательного учреждения — давно находящийся на пенсии пожилой педагог. Маленькая пенсия заставляет их продолжать работать.

Пользователи соцсетей уже раскритиковали обещание, больше похожее на предвыборный лозунг. «Почему бы просто не платить достойную зарплату?» — задались вопросом сами педагоги. Сегодня зарплата учителей ниже средней по стране. В поисках хорошего заработка специалисты уезжают в соседние страны либо меняют сферу деятельности.

Хотя бы юрту поставьте

Переполненность школ и нехватка учебных помещений — еще одна годами не решающаяся проблема.

По данным Минобразования, в Кыргызстане насчитывается 245 аварийных школ. Еще несколько сотен нуждаются в капитальном ремонте. Каждая четвертая школа не имеет доступа к чистой питьевой воде, 75 процентов без внутренних санузлов.

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Взамен некоторых аварийных зданий годами ведется строительство новых корпусов. Из-за отсутствия финансирования работы приостанавливаются. В десятках объектов возвели коробки зданий, но не покрыли крыши, и под воздействием осадков стены уже начали сыпаться.

Ближе к учебному году повсеместно звучат просьбы граждан из регионов достроить обещанное. К примеру, школу в Военно-Антоновке не могут завершить в течение 10 лет. «Она строилась при шести премьер-министрах. И ни один не смог достроить. Дети учатся в четыре смены! Чему они могут научиться?» — возмутился на заседании парламентского комитета депутат Рыскелди Момбеков, отметив, что из-за текучки кадров спрашивать не с кого.

По словам нардепов, директор просил поставить хотя бы юрты (в XXI-то веке!), чтобы дети могли в них учиться.

Еще на одну аварийную школу журналистам пожаловались жители села Кара-Тоо Кочкорского района Нарынской области. Единственная школа в селе, по их словам, построена в 1927 году. Ни о каких мультимедийных классах в разваливающемся здании и речи не идет. Детям элементарно сидеть негде.

Эх, мечты-мечты!

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Пока наши с вами дети учатся по рваным учебникам , которые даже в руки брать противно, и проходят уроки информатики только по книгам, ни разу не сев за компьютер, чиновники строят планы на светлое будущее. Наступит оно в 2040 году.

К тому времени нам обещают доведение уровня обеспеченности учебниками в разрезе предметов до 100 процентов, один компьютер будет приходиться на 13 школьников (сегодняшнее соотношение — 1/28).

«Система образования к 2040 году позволит человеку раскрыть свой интеллектуальный, творческий и эмоциональный потенциал в любом возрасте, будет предоставлять условия для обеспечения здорового образа жизни и благополучия учащихся и равные образовательные возможности для разных категорий граждан по всей стране, вне зависимости от географии проживания, гендерной принадлежности, религии, состояния здоровья, материального положения и других факторов», — говорится в программе развития образования в КР на 2021-2040 годы.

Может, хотя бы внуки дождутся?