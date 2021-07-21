Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю

Летние каникулы стремительно пролетают. Прошлый учебный год оказался для педагогов и учащихся сложным. Из-за COVID-19 приходилось перескакивать с одной формы обучения на другую. Многие параллели в Бишкеке за весь год так и не сели за парты.

Ситуация с заражением коронавирусом остается сегодня напряженной. К чему готовиться родителям и учителям и от чего зависит возврат детей в школы? Об этом 24.kg рассказала замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

Фото из интернета. Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова

— Надира Сынташевна, какие сценарии рассматривает Минобразования?

— Есть несколько факторов. В Кыргызстане началась активная вакцинация населения, в том числе педагогов и техработников школ. С Минздравом поговорили: если больший процент привьют в июле-августе, это поможет нам начать работу в традиционном режиме. Провели совещания по всем районам и городам, чтобы работники образования, не имеющие серьезных противопоказаний, вакцинировались.

Надеемся также на стабилизацию ситуации по коронавирусу в целом. В прошлом году ориентировались на территориальные, местные штабы. Если ситуация с COVID-19 будет стабильной и представители Санэпиднадзора говорят, что все нормально, то, естественно, постараемся вернуться к офлайн-формату.

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Но не дай бог, если где-то будут серьезные угрозы, там придется остаться временно на онлайне. Будем надеяться на то, что такого не будет. Это, конечно, нежелательный вариант. Но пандемия нас научила быть готовыми ко всему.

— То есть пока однозначного ответа нет?

— Да, мы рассматриваем эти два варианта. Минздрав будет информировать о числе вакцинированных. Мы и сами ведем учет по вакцинации именно работников образования. Если люди привиты и ситуация стабильная, однозначно будем просить разрешить офлайн-занятия.

Полноценный учебный процесс возможен только в обычных условиях.

— Телеуроки готовите?

— Конечно. Мы же не можем надеяться на авось. Все электронные ресурсы обновляются, подготавливаются. Ведь их можно использовать и в традиционном режиме обучения, в любом случае они никуда не пропадут и будут полезны.

Те уроки, которые хорошо сняты, оставляем. Там, где качество нас не устраивало, переснимаем.

В июле даем педагогам отдохнуть, поскольку учебный год завершился, процесс был тяжелым. Сейчас больше внимания на вакцинацию, а в августе возобновим месячник обучения.

— Пандемия сильно усложнила работу педагогов. Много уволилось за это время?

— Нет. Это обычный процесс, связанный с замужеством или переездом. Повального увольнения, к счастью, нет.

На конец учебного года потребность в педагогах по всей стране составляла около 2 тысяч.

Выпускники университетов этого года начинают трудоустраиваться. В течение августа они должны доехать до мест распределения. Начнется полный учет. Каждая школа уточнит свой запрос, чтобы при необходимости мы могли помочь в случае необходимости с кадрами.

— Молодые специалисты обычно надолго не задерживаются. Отрабатывают положенный срок, забирают диплом и увольняются. С учителями так же?

— Нет. В Нарынской области, например, вакансий практически не бывает. В Таласской тоже более или менее стабильная ситуация. Требуются учителя только некоторых специальностей (информатики, химии или физики), поэтому заказываем вузам именно их.

В Чуйской области текучесть кадров из-за того, что здесь есть возможность трудоустроиться в другие организации.

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Наиболее проблемные приграничные районы. Там стараемся привлекать выпускников местных школ. Чтобы они окончили соответствующий вуз и снова вернулись. Нужны местные люди, привыкшие к тем условиям.

— Во время последнего конфликта в Баткенской области пострадали объекты образования. Как идет восстановление?

— В конце июня — начале июля школа в селе Максат была готова на 70 процентов. Недавно получили информацию, что капремонт завершен практически на 90 процентов. Учебный процесс возобновится вовремя.

Там же сгорел детский сад. В конце июня фундамент был завершен и начинали возводить стены. Строители обещают достроить детсад к 1 сентября.

— Как пандемия повлияла на успеваемость школьников по республике?

— Последний выпуск 11-классников показал хорошие результаты. Средний результат по Общереспубликанскому тестированию оказался даже выше на 1 балл, чем в прошлом году. 58 человек получили золотые сертификаты.

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Но они практически все время обучались в традиционном формате. А вот для следующих выпусков нужно создать условия и переходить на офлайн. Тогда система образования сможет аккуратно выйти из этой ситуации.

Если вакцинация пройдет успешно и мы вернемся к офлайн-режиму, то последствия прошлого года не должны сильно отразиться. Но если мы проведем на онлайн еще год... Это нежелательно.

— Какая средняя зарплата учителей?

— Около 17 тысяч. В высокогорных районах с учетом коэффициентов, естественно, намного выше. Последнее повышение зарплаты на 30 процентов произошло в 2019 году. Задолженности в настоящее время нет, все отпускные выплатили, как работникам школ, так и детсадов.

Сейчас первостепенная задача — повысить зарплату техническим работникам.

Когда повышали зарплату педагогам, техперсонала это не коснулось. Сейчас мы ведем расчеты, работаем с Минфином.

— Хватает ли средств на текущие расходы, ремонт к новому учебному году, учитывая сложную экономическую ситуацию?

— Средства на текущий ремонт выделяются. Но, если честно, недостаточно. Это ни для кого не секрет. Все-таки нам бы хотелось адекватного финансирования.