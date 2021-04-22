Три замены за год. Кто учит наших детей и почему в школах столицы кадровый голод

Часть школьников в Бишкеке занимается на удаленке уже больше года. Хорошо, если есть педагоги по всем предметам, с горем пополам программу пройдут. Но в некоторых классах педагогов или нет, или они постоянно меняются. В проблеме разбиралась корреспондент 24.kg.

Знаний меньше, стресса больше

«В течение учебного года у дочери в шестом классе гимназии поменялись учителя по нескольким предметам. Причем по биологии педагог сменился трижды, сейчас преподает студентка или вчерашняя выпускница, — рассказалабишкекчанка Елена. — У каждого учителя свои требования, видение, что и как делать. Подстраиваться детям очень сложно. Они и без того дезориентированы онлайн-обучением».

Многие родители школьников, по ее словам, говорят о кадровом голоде. Особенно проблема обострилась во время пандемии коронавируса, в том числе и в регионах страны.

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«Учитель алгебры уволилась, поэтому этот предмет дополнительно дали в нагрузку преподавателю физики. Он плохо говорит по-русски, окончания не выговаривает, ударение ставит неправильно, понять учащемуся новый материал довольно сложно», — посетовала другая родительница Тамара.

По словам психолога Айгуль Аликановой, частая смена педагогов может стать причиной для стресса учащихся начальной и средней школы.

«Ребенок должен каждый раз входить в контакт с новым учителем. Онлайн-обучение — само по себе стресс, требования родителей — тоже стресс, еще и каждый раз к педагогу адаптироваться... Многие подростки жалуются на ухудшение показателей. Им неинтересно, им сложно воспринимать программу», — отметила она.

Сокращают дефицит как могут

Школы с кыргызским языком обучения в Бишкеке полностью укомплектованы, проблемы в школах с русским языком. В основном не хватает учителей начальных классов, физики, химии, математики.

В столичном управлении образования признают проблему и заявляют, что работают над этим. «В прошлом году у нас было около 400 вакансий, а на первый квартал 2021-го вакантны лишь 150 ставок», — заметила главный специалист по кадровой работе управления Надира Саякбаева.

Дефицит кадров в управлении объясняют открытием частных школ, куда уходят специалисты из-за высокой зарплаты. «Кроме того, на работу приходят устраиваться кыргызскоязычные кадры. Из-за языкового барьера мы не можем отправлять их в школы с русским языком, поскольку они не смогут доступно объяснить ребенку учебный материал», — добавила Надира Саякбаева.

Чтобы как-то удержать педагогов, мэрия доплачивает им из местного бюджета. Есть и программа «Депозит молодого учителя» (в регионах она не работает, только в Бишкеке).

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В этом учебном году по программе приняли 100 учителей. В первый год работы им ежемесячно доплачивают по 2 тысячи сомов, второй — по 2,5 тысячи и третий — по 3 тысячи сомов. После того как педагог отрабатывает полных три года, ему выплачивают около 90 тысяч сомов.

«Стараемся выходить из положения, привлекаем почасовиков из ближайших школ, студентов, чтобы предмет велся», — сказала Надира Саякбаева.

В поисках лучшей доли

В Кыргызстане, по его данным, подготовкой учителей занимается 10-11 вузов и 9 колледжей.

По словам ректора КГУ имени Ишеналы Арабаева Толобека Абдырахманова, в стране достаточно готовят кадры для школ. Проблема в их текучке.

«Только наш вуз в год выпускает 1,5-2 тысячи молодых дипломированных специалистов, учителей физики, химии, математики и так далее. Бюджетников стопроцентно распределяем по регионам. У выпускников глаза горят, есть желание пойти в школу, а через год-два, максимум три, наступает разочарование. И они уходят. Кто будет работать на такую зарплату и в таких условиях? На их место приходят другие, но такая текучесть не есть хорошо как для школ, так и для нас», — отметил Толобек Абдырахманов.

«Мы отслеживаем своих выпускников. Через три года (после отработки и получения диплома) 60-65 процентов увольняются из школ. Часть уезжает учительствовать в Россию, особенно в Сибирский и Уральский регионы. Часть уезжает в Казахстан, там тоже хорошая зарплата. Оставшиеся идут в торговлю и другие сферы деятельности. В результате все рассеиваются, и мы никак не можем обеспечить наши школы кадрами», — развел ректор руками.

Он рассказал, что несколько лет назад директора русскоязычных школ стали жаловаться на нехватку химиков, биологов и других учителей. «Мы сами, оказывается, не заметили, как в нашем университете перестали готовить русскоязычные кадры. Стали исправлять это, первыми открыли физико-математические группы, потому что спрос очень большой, особенно среди бишкекских школ. В 2020 году состоялся первый выпуск», — подчеркнул Толобек Абдырахманов.

Выбор небольшой

До сих пор к нам не поступают абитуриенты из Бишкека и даже столичных новостроек. Единицы только. Все идут в элитные университеты. Толобек Абдырахманов

В КГУ имени Ишеналы Арабаева поступают в основном кыргызскоязычные ребята из отдаленных сел. Они планируют окончить вуз и вернуться в свои края.

Он не скрывает, что в их университет поступают по двум критериям: с низкими баллами по Общереспубликанскому тестированию и низкой платежеспособностью. Те, кто не смог оплатить контракт в КРСУ, КНУ или АУЦА. «У нас оплата умеренная, поэтому студенты идут. В среднем контракт обходится в 30-32 тысячи сомов в год в зависимости от специальности и наплыва», — сказал ректор вуза.

Толобек Абдырахманов также признался, что со слабыми абитуриентами приходится первый курс мучаться, учить буквально с самых азов.

В итоге кадры от нас выходят в основном слабые. Приходят в школы и готовят слабых учеников, а слабые ученики обратно к нам приходят слабыми студентами. Вот такой замкнутый круг, который никак не можем разорвать. Толобек Абдырахманов

«Есть и хорошие ребята, многих наших практикантов хвалят в школах. Но основная масса, мы должны признать, — это троечники, — говорит он. — Тем не менее и из таких средних ребят хорошие педагоги получаются. Учительство — это божий дар. Не только детей любить надо, но приспособиться и суметь жить в суровых, школьных условиях».

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Ежегодно Минобразования выделяет гранты на подготовку востребованных специалистов. Информацию о потребностях районных отделов образования в университете имени Ишеналы Арабаева уже собрали и передали в министерство. Квоты на 2021/22 учебный год пока не утвердили.

Ректор вуза подчеркнул, что для решения проблемы дефицита кадров необходимо повышать статус учителя. Строить для них дома, выдавать земли, оплачивать им комуслуги, повысить зарплату, признавать заслуги.

«Надо менять философию граждан, чтобы обращали внимание на детей с первого класса. Айыл окмоту первым делом должны заниматься проблемами школ, образованием детей, а потом уже сельским хозяйством и другими проблемами», — резюмировал Толобек Абдырахманов.