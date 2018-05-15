Каждый седьмой учитель общеобразовательного учреждения – давно находящийся на пенсии пожилой учитель. Маленькая пенсия заставляет их продолжать работать. Об этом говорится в докладе «Социальное положение и статус школьных учителей в КР», опубликованном Булан институтом.

В 2017/18 учебном году по результатам государственного распределения в школы направили 1 тысячу 848 молодых учителей.

«Такой подход позволяет решить вопрос трудоустройства. Однако можно ли прожить на 4-5 тысяч сомов в месяц? Поэтому многие увольняются с работы уже после второй или третьей четверти. Программа «Депозит молодого учителя», стартовавшая в 2004 году в целях поддержки молодых учителей, была закрыта в 2010-м в связи с отсутствием средств в бюджете. В настоящее время в стране нет каких-либо социальных гарантий со стороны государства, удерживающих молодых учителей», — говорится в докладе.

«Закон «О статусе учителя» принят в 2001 году. В нем предусмотрены гарантии выделения земельных участков для учителей без жилья, ежегодного бесплатного медицинского осмотра каждого учителя, выдачи беспроцентной ссуды для строительства жилья, доплата за счет местного бюджета. Но на деле учителя не обеспечены такой социальной заботой. В настоящее время социальная защита ограничивается лишь выделением 200 сомов в качестве помощи для оплаты счетов за электричество», — отмечают авторы доклада.