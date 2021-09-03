Дырки в полу и разъедающий запах. Школьные туалеты Кыргызстана в эпоху COVID-19

Приближается начало учебного года в общеобразовательных учреждениях. Чиновники обещают, что учащиеся вернутся к традиционному режиму обучения. А значит, вновь актуализируются вопросы школьной безопасности и гигиены.
Неудобный вопросТему туалетов обсуждать в нашем обществе не принято. Но наверняка каждый знает, как они выглядят в большинстве школ: дырки в полу, антисанитария, разъедающий глаза запах и невозможность помыть руки.
Два года назад ОО Steps to Success при поддержке фонда «Сорос-Кыргызстан» запустило проект «Школьная гигиена в КР». 700 волонтеров со всей страны собрали несколько тысяч фотографий школьных туалетов. Это позволило составить базу данных и определить рейтинг худших и, напротив, лучших санузлов.
«Удручающее состояние. В некоторых школах, несмотря на наличие водопровода, детям все равно приходится справлять нужду на улице. Администрация не считает это проблемой. А если новые туалеты и строятся, то делают это по старому подобию, как и 50-60 лет назад. Говорят, что для внутренних санузлов должна быть отдельная уборщица. Боятся, что школьники будут пользоваться уборной неаккуратно и придется часто убирать за ними. Я считаю, что это ужасное оправдание», — сказал он в беседе с 24.kg.
«В ходе проекта мы документировали состояние уборных, а сейчас ведем мониторинг их ремонта. Некоторые директора связываются с нами, отправляют фото новых туалетов. Но сами дети говорят, что они доступны только для администрации школ, учащихся туда не пускают», — посетовал Тынчтык Жанадылов.
Он посоветовал родителям не замалчивать эту проблему, а требовать от руководства школ решения вопроса. Если на одного недовольного могут не обратить внимания, то большую группу выступающих уже не проигнорируют. Кроме того, из родительских взносов могли бы оплачивать труд дополнительной уборщицы, как, к примеру, работу сотрудников охраны.
С миру по нитке — школе туалетПока активисты верят в успешное решение проблемы, часть родителей высказывает сомнения. В связи с переполненностью школ в некоторых зданиях не только не строят новые внутренние санузлы, но и переоборудуют старые в учебные или подсобные кабинеты. Если подобное не редкость в столичных организациях, то что говорить о регионах.
В начале марта 2021 года экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев объявил сбор для строительства школьных туалетов. Подготовлен типовой дизайн, определена себестоимость — от $7 тысяч до $12 тысяч в зависимости от количества санузлов.
«Они будут пристроены сендвич-панелями к зданиям школ, чтобы дети не выходили на улицу и не заносили грязь из туалета в школу. Туалет спроектирован с учетом всех стандартов. Самым тяжелым для нас был выбор между унитазом и чашей «Генуя». Изучив опыт Японии и объездив частные школы, в которых стоят унитазы, выбрали чаши», — рассказывал активист.
Построить типовые туалеты в государственных школах, по расчетам Тилека Токтогазиева, можно за месяц. Однако на практике не все оказалось так гладко.
«Уже около трех месяцев мы получаем разрешительную документацию. Оказалось, чтобы построить туалет, нужно собрать практически такие же документы, что и для новой школы. Очень много бюрократии, — посетовал он. — Все же медленными, но верными шагами мы движемся вперед. Если документы готовы, то со строительством в месяц можно уложиться».
Пилотная школа определена в селе Юрьевка Иссык-Атинского района. С финансированием готова помочь одна из благотворительных организаций. Санузлы в этой школе, по словам активиста, изначально были спроектированы внутри здания. Но после развала Союза их не смогли содержать. Вырыли на улице яму, сделали шесть дырок в два ряда, не предусмотрев никаких перегородок между ними. Просто какое-то издевательство над детьми.
Тилек Токтогазиев призывает граждан КР не ждать с иждивенческим настроением кого-то, кто бы решил проблемы школ на местах, а действовать самим методом ашара. Он готов поделиться с местными жителями, изъявившими готовность и желание подключиться к этому делу, сметой и типовым проектом.
Экологично и простоВ 2020 году в одном из сел Иссык-Кульской области в школе установили компостируемый туалет. Технологию привезли из США. «Принцип его работы заключается в производстве компоста из биоотходов человека. Урина отделяется от фекалий, а фекалии смешиваются с опилками. В дальнейшем этот компост можно использовать в качестве удобрений для неплодовых растений», — рассказала 24.kg сертифицированный производитель компоста Чинара Султаналиева.
В туалете провели воду для мытья рук, установили бойлер для ее нагрева. Проверить, насколько пилотный проект жизнеспособен в условиях Кыргызстана, помешала пандемия коронавируса. Но с началом учебного года в традиционном режиме мониторинг может стать возможным.
Вместе с инфраструктурной частью активисты отмечают важность работы над образовательным компонентом, развитием культуры, привитием подрастающему поколению привычек и аккуратности. А выпускников школ призывают вместо покупки мягкой мебели в учительскую или строительства арок при въезде в населенные пункты помогать с финансированием школьных санузлов.