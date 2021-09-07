Депутаты предлагают выплачивать по миллиону сомов учителям с 10-летним стажем

В парламенте вспомнили об учителях. Депутаты Абдывахап Нурбаев и Жанарбек Акаев инициировали поправки в Закон «О статусе учителя». Документ вынесен на общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша.

В нем говорится, что учителям, которые подготовили школьника, победившего на республиканской или международной олимпиаде, выдается поощрение в виде трехмесячного оклада.

Кроме того, вознаграждение в размере 1 миллиона сомов (10 тысяч расчетных показателей) предлагается платить учителю, проработавшему в общеобразовательной школе не менее 10 лет.

Отмечается, что порядок выплаты вознаграждения должен определить кабмин.

Депутаты отмечают, что в Кыргызстане средняя зарплата учителя составляет 13 тысяч 843 сома, и из-за низкой зарплаты многие педагоги вынуждены менять профессию. Парламентарии считают, что принятие предлагаемого законопроекта поможет повысить эффективность работы школ, а учителям решить жилищный вопрос.

Ранее сообщалось, что в школах Кыргызстана не хватает 2 тысячи учителей.