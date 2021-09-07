19:32
USD 84.77
EUR 100.58
RUB 1.16
Власть

Депутаты предлагают выплачивать по миллиону сомов учителям с 10-летним стажем

В парламенте вспомнили об учителях. Депутаты Абдывахап Нурбаев и Жанарбек Акаев инициировали поправки в Закон «О статусе учителя». Документ вынесен на общественное обсуждение на сайте Жогорку Кенеша.

В нем говорится, что учителям, которые подготовили школьника, победившего на республиканской или международной олимпиаде, выдается поощрение в виде трехмесячного оклада.

Кроме того, вознаграждение в размере 1 миллиона сомов (10 тысяч расчетных показателей) предлагается платить учителю, проработавшему в общеобразовательной школе не менее 10 лет.

Отмечается, что порядок выплаты вознаграждения должен определить кабмин.

Депутаты отмечают, что в Кыргызстане средняя зарплата учителя составляет 13 тысяч 843 сома, и из-за низкой зарплаты многие педагоги вынуждены менять профессию. Парламентарии считают, что принятие предлагаемого законопроекта поможет повысить эффективность работы школ, а учителям решить жилищный вопрос.

Ранее сообщалось, что в школах Кыргызстана не хватает 2 тысячи учителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206330/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
Депутат недоволен тем, что «Яндекс.Такси» не платит налоги
В Бишкеке учителя и врачи вышли на акцию. Просят снизить процент по ипотеке
Чиновники прокомментировали сбор денег с учителей на строительство библиотеки
Учителей Бишкека заставляют участвовать в параде 31 августа. Комментарий мэрии
Депутатом парламента вместо Умбеталы Кыдыралиева станет Авазбек Абдугапаров
ЦИК досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша
Около 60 процентов учителей в школах получили прививку от коронавируса
Драка со стрельбой между членами СДК. Состояние Алги Кылычева стабильное
Депутата БГК водворили в ИВС. Он подозревается в нападении на Алгу Кылычева
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Бизнес
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
7 сентября, вторник
19:22
Аэропорт «Манас» не предоставил информацию. Госантимонополия оштрафовала ОАО Аэропорт «Манас» не предоставил информацию. Госантимоно...
19:19
Депутаты предлагают выплачивать по миллиону сомов учителям с 10-летним стажем
19:02
Стало известно, почему таджикские военные не приедут на учения ОДКБ в Кыргызстан
19:00
Цифра дня. 1 тысяча 766 бишкекчан обратились к врачам с укусами животных
18:49
Ратифицировано соглашение о Венгерско-Кыргызском фонде развития