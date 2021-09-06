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Общество

Скоро в школу. За какие учебники родителям придется заплатить

В 2020-2021 учебном году обеспеченность школ учебниками, по данным Минобразования КР, в среднем составила 72,2 процента. Хуже всего дела обстояли в общеобразовательных организациях с русским и таджикским языками обучения (61,7 и 64,42 процента соответственно). Лучший показатель был по школам с кыргызским языком обучения (84,64 процента), с узбекским — чуть ниже (77,89 процента).

В июле 2018 года правительство Кыргызстана приняло постановление о создании учреждения «Жаңы китеп» при Министерстве образования и науки для повышения уровня обеспеченности школ учебной литературой. Денежные средства, поступившие от аренды учебников, аккумулируются на закрытом счете фонда.

Директор учреждения «Жаңы китеп» Тологон Аматов рассказал 24.kg о том, сколько средств уже удалось собрать, на что их будут тратить и какие учебники будут сдавать в аренду в новом учебном году.

— Сколько денег собрало ваше учреждение за время существования?

— За три учебных года функционирования системы аренды в школах страны учреждением собрано 92 миллиона 959 тысяч 886 сомов. Вся подробная информация по поступлениям в разрезе районов, школ и в целом об аренде размещается на нашем официальном сайте.

Нужно учитывать низкую арендную стоимость — 25 сомов за один новый учебник, а также систему льгот и скидок.

— Будет ли повышаться арендная плата?

— Нет. Все останется на прежнем уровне. Срок внесения арендной платы — до 30 ноября. При этом отдельным школьникам из семей, нуждающихся в социальной поддержке, учебники предоставляются бесплатно или на льготных условиях.

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В категорию имеющих право на бесплатное получение учебников, входят учащиеся:

  • из многодетных семей (пять и более детей);
  • из малообеспеченных семей, получающих соцпособия;
  • из семей, где один или оба родителя являются инвалидами I или II группы;
  • из семей с одним родителем;
  • из семей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших или ставших инвалидами при исполнении воинского или служебного долга;
  • дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети с ограниченными возможностями здоровья.

— Аренда взимается только за новые книги. Сколько лет они считаются таковыми?

— Нормативный срок использования учебников — пять лет при их хорошем состоянии и соответствии государственному стандарту общего образования. Ответственность за сохранность полученных на год школьных учебников несут учащиеся и родители (законные представители ребенка). При утрате и (или) неумышленной порче учебника пользователь должен заменить их такими же, признанными библиотекой равноценными.

При невозможности замены придется возместить реальную рыночную стоимость. Она определяется учреждением «Жаңы китеп» по ценам, указанным в учетных документах учреждения, с определением коэффициентов по переоценке библиотечных фондов.

— За какие учебники родителям придется заплатить в этом году?

— Перечень утвержден приказом Минобразования. В списке для 5-6-х классов в школах с кыргызским языком обучения по восемь книг. Это учебники по кыргызской литературе, русскому и английскому языкам, истории Кыргызстана и мировой истории, естествознанию/биологии, технологии, музыке, ИХТ.

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В списке для 5-х классов в школах с русским языком обучения 10 учебников: по русскому языку и русской литературе, английскому, истории Кыргызстана и мировой истории, естествознанию, технологии, музыке, математике, ИХТ, информатике. В 6-х классах таких школ девять учебников: по русскому языку и русской литературе, английскому, истории Кыргызстана и мировой истории, биологии, технологии, музыке, ИХТ, информатике.

Списки книг для 5-6-х классов в школах с узбекским и таджикским языками обучения аналогичные, включая учебники по узбекскому или таджикскому языку соответственно.

В 7-9-х классах в аренду сдается учебник по информатике.

— На что планируете потратить собранные средства?

— Исключительно на тиражирование новой учебной литературы. Поступившие средства за аренду будут направлены на обновление учебников на основании списков, составленных школами.

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— Приобретали ли уже новые книги?

— По итогам пилотного проекта в Жайылском районе Чуйской области в 2016-2018 годах в декабре 2019-го провели первую поставку 28 наименований учебников на кыргызском и русском языках. За годы пилота собрали 1 миллион 4 тысячи сомов. Все собранные средства были направлены на тиражирование и доставку учебников в количестве 5 тысяч 651 экземпляра для учащихся начальных классов 39 школ Жайылского района.

— Как определяется список книг, подлежащих обновлению?

— Обновляться будут те учебники, за пользование которыми взималась арендная плата. За последние три года функционирования аренды это были отдельные учебники для 5-6-х классов на всех языках обучения. Данный фонд учебников планируется пополнить и в дальнейшем обновить.

Отмечу, что учреждение «Жаңы китеп» занимается не разработкой учебников, а обновлением учебного фонда уже разработанных и утвержденных книг. По мере утверждения, тиражирования и доставки новых учебников в школы республики Министерством образования они будут включены в перечень подлежащих аренде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206096/
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