В Кыргызстане насчитывается 245 аварийных школ. Такие данные приводит Министерство образования и науки.

По его сведениям, несколько лет тому назад началось строительство новых корпусов в разных районах, но было приостановлено из-за отсутствия финансирования.

«Есть десятки объектов, в которых возведены стены, но не покрыты крыши, в результате этого из-за дождей начали сыпаться стены. Следовательно, есть необходимость пересмотра государственной политики в сфере строительства, определения приоритетов», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что вопрос строительства новых корпусов школ и детских садов во время визита в Нарынскую область министр образования и науки Болотбек Купешев обсудил с полномочным представителем кабинета министров в регионе Сабыркулом Ашимбаевым.