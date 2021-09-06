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Агент 024

Миллионы на учебники. Школьникам Бишкека выдали рваные и ветхие книги

В одной из школ Бишкека ученикам выдали рваные и ветхие учебники. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, власти постоянно рапортуют, что выделяются миллионы сомов на печать новых книг и пособий для школьников, но ученики из года в год получают книги в ужасном состоянии. 

«Слов нет от того, насколько нашему государству все равно на образование наших детей. Почему никто не следит за состоянием учебников в школах? Мало того, что выдают по две-три книги, так они еще и порваны и разрисованы. За детей обидно. Ситуация повторяется из года в год, но решения нет», — написал горожанин.

Он уточнил, что часть книг родители берут в аренду, а теми, которые выдаются бесплатно, невозможно пользоваться. 

Разорванные учебники или даже их полное отсутствие в школьных библиотеках Кыргызстана уже никого не удивляют. Ежегодно перед новым учебным годом родителям и школьникам приходится либо пытаться хоть как-то восстановить выданные книги, либо покупать новые. А это серьезно бьет по семейному бюджету. В среднем один учебник стоит 250-350 сомов.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки потратит 29 миллионов 195 тысяч 775 сомов на издание учебников на кыргызском языке.

В прошлом году ведущий специалист управления образования мэрии столицы Роза Джуматаева говорила, что для полного обеспечения всех городских школ учебниками потребуется около 150-160 миллионов сомов. Но из городского бюджета выделяется в разы меньше — в 2019-м лишь восьмая часть, около 20 миллионов сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/206103/
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