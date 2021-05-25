Конец учебного года в режиме онлайн: близимся к образовательной катастрофе

Завершился очередной учебный год в школах. Он оказался сложнее предыдущего. Учителям и учащимся постоянно приходилось лавировать между форматами обучения, а многие параллели в Бишкеке за весь год так и не сели за парты, занимаясь дома.
«Лишь бы»Министерство образования и науки пока еще подводит итоги за год. По словам замминистра Надиры Джусупбековой, анализ за первые три четверти показал лучше результат там, где уроки шли в обычном режиме. По онлайн-обучению ситуация разная в зависимости от регионов и предметов. Окончательные итоги чиновники надеются увидеть после анализа четвертой четверти и среднего балла по Общереспубликанскому тестированию.
Однозначно онлайн — это не выход, а вынужденная мера, лишь бы предоставить детям доступ к образованию.Надира Джусупбекова
«Поэтому мы бились на каждом республиканском штабе, чтобы школы закрывали точечно, локально, только там, где есть риск для детей, — подчеркнула она. — Нужно научиться жить с пандемией, другого выхода нет. Одна надежда сейчас на вакцинацию от коронавируса».
Когда оценки не показательОптимизм чиновников учителя и родители особо не разделяют. ОРТ вряд ли покажет реальную картину. Выпускники школ все-таки более мотивированы и самостоятельно готовятся к поступлению в вуз. И то только по тем предметам, которые нужны для успешной сдачи теста.
Вопрос в том, что осталось в головах детей, вернувшихся в школы только в январе и перескакивавших всю весну с офлайн на онлайн из-за очередного роста заражения COVID-19?
«За этот учебный год сын растерял последние знания. Больше полугода их школа занималась онлайн, весной тоже переходили на онлайн из-за коронавируса. Это не учеба», — посетовала мать восьмиклассника из таласской школы Ирина Рудова.
Особенно много проблем в среднем звене. Могу судить по собственному сыну-пятикласснику. Желания учиться у детей практически нет. Учителя в группах WhatsApp с трудом добивались сдачи домашних работ, и то не ото всех. Многие дети бездумно списывали из интернета или друг у друга. Даже в творческих работах и эссе ученики не догадываются, что нужно хотя бы порядок слов в предложении поменять. Ждут, кто первый сдаст в общую группу домашнюю работу, у того все и списывают.
Что рассказали родителиПо тем предметам, которые весь год шли онлайн, — технологии, физкультуре — последний месяц и вовсе заданий не присылали. Зачем они тогда нужны в программе? Просто чтобы было?
К качеству преподавания тоже много вопросов. Не знаю мнения экспертов из профильного министерства, но я уверена, что иностранный язык по таким писулькам понять и выучить детям невозможно. На вопрос детей, почему получили снова тройку, учитель отвечал — много ошибок, но эти ошибки не указывал.
Несколько лет назад в Минобразования говорили, что одним из ключевых направлений является повышение уровня владения учащимися современной техникой и технологиями. В учебной программе появилась информатика с 5-го класса.
За прошедший учебный год сын ни разу не сел за школьный компьютер. Какой толк знакомства с графическими редакторами, блокнотом и прочими программами только по учебнику? Что запомнили и поняли дети, у многих из которых нет дома компьютера? Зачем такие уроки информатики?
Дочь Салтанат с трудом окончила шестой класс в столичной школе № 67. «С марта прошлого года они занимались онлайн. Более или менее тянем математику, все остальное — как пойдет. Дочка и не делает толком ничего, говорит, что все отправила, а на самом деле ничего не отправляла. Но мне надоело каждый вечер ругаться. Я не могу и не хочу каждый вечер проверять все эти Google-классы и прочие приложения. Эти постоянные скандалы не улучшают взаимоотношения с ребенком-подростком.
При том в нашей школе достаточно хорошо подошли к удаленке. По большинству предметов проводятся Zoom-уроки. Классный руководитель регулярно высылает списки «задолжников», контролирует процесс. Но этого все равно недостаточно. И по оценкам есть вопросы. Раньше можно было в тетради посмотреть исправления учителей, понять ошибки, запомнить на будущее. А сейчас просто «прилетает» оценка, иногда не одна, а сразу за несколько работ», — поделилась своими наблюдениями мать школьницы.
До катастрофы не далекоУчитель математики одной из школ в Чуйской области отметила снижение уровня знаний. «Все списывают готовые домашние задания из интернета, абсолютно ничего не понимая. Домашнюю выполняют безукоризненно на пять, а контрольную по этой же теме решить не могут. Перескакивания с онлайн на офлайн дети переносят тяжело. Пока в русло войдут, только приучим приходить вовремя, как школу снова закрывают. У меня десятиклассники против дистанционки протестуют, на связь не выходят, задания не выполняют, помогают родителям, работая на полях», — сказала педагог.
«Теперь нужно беспокоиться о том, сможем ли мы наверстать упущенное, — сказал другой учитель математики одной из школ в Таласской области. — В четвертом классе математика очень сложная, я в шоке сейчас, глядя на итоги третьеклассников. Успеваемость сократилась в два раза, качество знаний — в три раза. Если раньше средняя успеваемость была 87-90 процентов, то теперь всего 40-45».
«Мы вроде и не халтурили на онлайн, уроки записывали, видео отправляли, но это все равно не полноценная учеба. После ТВ-уроков никакой обратной связи с детьми. И учителю физически невозможно со всеми поддерживать связь, когда в классе по 40-48 человек. У родителей свои проблемы, от этого никуда не уйти, им семью кормить надо. Ребенок порой оставался только с телефоном. Сумеем ли мы восполнить все пробелы, не знаю. Если третья волна коронавируса затянется, и с сентября мы снова будем заниматься в таком же режиме, то это уже будет образовательная катастрофа», — уверен учитель.