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Общество

В Бишкеке учителя и врачи вышли на акцию. Просят снизить процент по ипотеке

В Бишкеке к Дому правительства вышли около 50 врачей и учителей. Они просят о снижении процентов по государственным ипотечным кредитам.

«В 2017 году я взяла ипотеку под 10 процентов. Первоначальный взнос был небольшой. Взяла на 15 лет. За три года ипотека снизилась до 8 процентов. И это по-прежнему непосильная сумма. Для понимания: я получаю зарплату 14-15 тысяч сомов, из них 9 тысяч 200 уходит на ипотеку», — рассказала одна из участниц акции Асель Конурбаева.

По ее словам, несмотря на то, что ранее Государственная ипотечная компания обещала снизить процентную ставку до 4 процентов годовых, фактически этого так и не произошло.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная ипотечная компания будет выдавать ипотеку без первоначального взноса и понизит процент отчислений. Однако точных сроков озвучено не было.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206225/
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