В Кыргызстане каждая четвертая школа не имеет доступа к чистой питьевой воде

Сегодня фактически 25,5 процента школ не имеют доступа к чистой питьевой воде, что является причиной многих болезней у детей. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на совещании в режиме видео-конференц-связи с учителями всех регионов страны.

По его словам, примерно у 75 процентов школ нет внутренних санузлов (туалетов), что не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а 68 процентов школ не подключены к горячему водоснабжению.

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«Понятно, что у страны есть проблемы с финансированием. Бюджет на текущий момент и в краткосрочной перспективе обеспечить решение этих вопросов не может. Но хотя бы следить за состоянием здоровья детей в школах мы должны», — сказал он, добавив, что именно поэтому правительством предложено внедрить проект «Школьная медицина».

Он добавил, что сейчас ведутся расчеты по финансированию проекта. В его рамках предлагается восстановить во всех школах штаты медицинских сестер и медицинские кабинеты.

«Медицинское сопровождение каждого ребенка в школе должно вестись на постоянной основе. На каждого должны быть заведены медицинские карты», — отметил он.

Артем Новиков отметил, что, возможно, на первом этапе будут сложности с оснащением медицинских кабинетов. «Но в течение одного-двух лет вопрос по школьной медицине, думаю, будет решен. Мы не придумываем ничего нового. Восстанавливаем те вещи, которые были», — отметил он.