Один из инициаторов поправок в Закон «О статусе учителя», депутат парламента Абдывахап Нурбаев рассказал 24.kg, где взять деньги на материальное стимулирование педагогов.

По его словам, число депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции КР уменьшится со 120 до 90. «Аппарат автоматически сократится. Есть указ президента о сокращении аппарата главы государства и исполнительной власти на 30 процентов. Хорошие деньги освободятся. Мы можем их направить на поддержку учителей», — сказал Абдывахап Нурбаев.

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Согласно законопроекту, учителей, которые подготовили школьника, победившего на республиканской или международной олимпиаде, поощряют трехмесячным окладом. Вознаграждение в размере 1 миллиона сомов (10 тысяч расчетных показателей) предлагают платить учителю, проработавшему в общеобразовательной школе не менее 10 лет.

Абдывахап Нурбаев признал, что данных о числе учителей пенсионного возраста с многолетним стажем у них пока нет. Соответственно, и необходимая сумма для выплат неизвестна.

«Мы отправили запрос в Минобразования, ждем. Законопроект пока на общественном обсуждении, потом проведем круглый стол. Что касается учеников-олимпиадников, то в год их около 45-50», — отметил нардеп.