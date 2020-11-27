Суды Кыргызстана: когда избирательность важнее закона

В Бишкеке проходит конституционное совещание. Несколько дней члены КС обсуждают судебную реформу. Предложения сыплют самые разные.

Депутат Жогорку Кенеша Кенжебек Бокоев хочет, чтобы судей назначал парламент. По его словам, это позволит избежать коррупционной составляющей при избрании служителей Фемиды. Другой член КС Сабирдин Торалиев считает, что судей должен выбирать Народный курултай, и ни президент, ни парламент не должны вмешиваться в систему отправления правосудия.

Судебная система нуждается в значительных изменениях — бесспорно. Сколько скандалов из-за избирательного подхода служителей Фемиды! За одно и то же деяние разные обвиняемые могут получить диаметрально противоположные приговоры. Несправедливые вердикты не раз становились причиной массовых недовольств, митингов.

24.kg решило напомнить о самых громких судебных делах за неполный год.

Невиноватый он

Виновник громкого ДТП с участием депутата БГК Темирлана Токобекова ушел от наказания — суд применил амнистию и прекратил уголовное дело.

Авария вблизи села Бактуу-Долоноту на Иссык-Куле произошла в июле 2019 года. На трассе столкнулись внедорожник BMW X7 и легковой автомобиль Lexus. В автокатастрофе погибли четыре человека — все пассажиры легковушки.

Одним из участников аварии стал сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева (сват экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова) Темирлан Токобеков. Позже ГУОБДД заявило, что депутат БГК был пассажиром BMW.

Виновным признали водителя джипа Эльдияра Халмурзаева. Родственники погибших написали встречное заявление, а затем Халмурзаев якобы оформил опекунство над несовершеннолетними детьми. В итоге суд применил амнистию. Это не первый случай, когда по тяжким преступлениям служители Фемиды выносят столь мягкий приговор. И с гуманизацией это никак не связано.

Самый гуманный суд

После государственного переворота Верховный суд пересмотрел уголовное дело в отношении Таланта Мамытова, Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова. Последний сначала стал премьер-министром, затем и вовсе исполнял обязанности президента страны. Все трое, напомним, осуждены по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Второе уголовное дело в отношении Садыра Жапарова возбудили в 2013-м. Его обвинили в захвате заложника во время беспорядков на Иссык-Куле. После этого Жапаров покинул республику и вернулся только в 2017 году. Тогда его арестовали прямо на границе. Суд признал его виновным и приговорил к 11,5 года лишения свободы.

До конца срока Садыр Жапаров не отсидел, и в ночь на 6 октября суд изменил ему меру пресечения, а затем и вовсе оправдал по всем статьям.

Рассмотрения по вновь открывшимся обстоятельствам, как того требует закон, не было. Ни одного заседания суд не проводил. Кто и каким образом установил невиновность политиков, до сих пор остается загадкой.

Из насильника в хулиганы

Избирательность и необъективность в судах были и при прежнем главе государства. Чуйский областной суд 30 сентября вынес приговор по громкому делу в отношении бывшего пограничника. Военнослужащего обвиняли в домогательствах к малолетним девочкам, суд признал его виновным, но освободил от наказания, применив амнистию.

Читайте по теме Домогательства к малолетним в Токмаке. Обвиняемого освободили от наказания

Этот вопиющий случай произошел в конце 2019 года в Токмаке. Военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А., будучи в нетрезвом состоянии, завел малолетнюю девочку в подъезд, стал ее целовать, трогать за бедра и показал свой половой орган. Позже в этом же микрорайоне мужчина увидел двух девочек, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы.

Ему предъявили обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

Гособвинение просило для подсудимого 16 лет лишения свободы. Но в апреле Городской суд под председательством Асанбека Тойгонбаева переквалифицировал действия военного на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда.

Военная прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции.

Областной суд приговорил пограничника к пяти годам лишения свободы по статье «Понуждение к действиям сексуального характера», но, применив амнистию, освободил от наказания.

Военная прокуратура вновь обжаловала решение суда в надежде, что Верховный суд вынесет законное и справедливое решение.

В августе вынесено решение еще по одному громкому делу об изнасиловании. Верховный суд поддержал оправдательный приговор Первомайского районного и Бишкекского городского судов в отношении обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Со слов мамы пострадавшей, ее дочь изнасиловали в туалете одного из торговых центров. Долгое время уголовное дело не возбуждалось, поскольку заявителей «футболили» из одного РОВД в другой.

Судья первой инстанции Эрнис уулу Айбек мотивировал решение тем, что экспертиза и материалы дела не доказали вину подозреваемого. После скандала в СМИ его уволили.

Однако, несмотря на резонанс в обществе, решение суда все же оправдательное.

Милиция и ОПГ

В январе неизвестные избили Улана Райымбекова, он приходится братом бывшему мэру Оша Айтмамату Кыдырбаеву. Мужчину повалили на землю и пинали. По подозрению в совершении этого преступления милиция задержала Умара Маратова, члена ОПГ по кличке Казак. Он также подозревался в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Несмотря на тяжесть совершенных преступлений, судья Ошского городского суда Айнура Сулайманова отпустила его под домашний арест.

Криминального авторитета все же задержали спустя две недели и приговорили к 10 годам лишения свободы. Судью уволили.

В марте Бишкекский горсуд оправдал следователя УВД Свердловского района Артура Садыкова. Его обвиняли в вымогательстве денег у женщины, обвиняемой в мошенничестве. Милиционер отсидел в СИЗО три месяца, а позже его отпустили под домашний арест. Следствие переквалифицировало ему обвинение со статьи «Злоупотребление должностным положением» на «Мошенничество». Первая инстанция вынесла обвинительный приговор, но не назначила ему наказание за истечением срока давности.

Адвокаты пострадавшей стороны обжаловали приговор. Но рассмотрение во второй инстанции еще не назначили.

Меньше минимума

В марте Жайылский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно обвиняемого в убийстве. Мужчина до смерти избил своего соседа. Последний скончался от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг.

Суд вынес мягкий приговор по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений», то есть так, будто потерпевший не скончался.

Гособвинение обжаловало это решение в вышестоящей инстанции. Сейчас оно рассматривается в Чуйском областном суде.

В Караколе мужчина облил бензином и поджег свою жену прямо на улице. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство, однако суд приговорил его всего к семи годам и шести месяцам тюрьмы.

Адвокаты отмечают, что санкция статьи, которую вменили злоумышленнику, предусматривает минимум 12 лет лишения свободы.

Суд не учел, что ранее мужчина получил условный срок за то, что кидался на супругу с ножом и угрожал ее убить.

Семь лет искали справедливости

В июле Ошский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении четырех милиционеров. Они получили условное наказание с испытательным сроком в два года.

За восстановление прав пострадавших и привлечение к ответственности сотрудников милиции юристам пришлось бороться семь лет.

Правоохранители обвинялись в избиении трех подростков для того, чтобы те признались в совершении преступления. Кроме того, по данным правозащитников, мальчиков пытали электрошокером.

По словам адвоката Таира Асанова, было очень много препятствий и угроз со стороны обвиняемых. В то время как прокуратура города по факту применения пыток возбудила уголовное дело и, несмотря на тяжесть совершенного деяния, милиционеры продолжали работать, пользуясь своим служебным положением, и пытались угрозами заставить адвоката отказаться от ведения дела.

Музейный скандал

В апреле Верховный суд назначил пробационный надзор и штраф в 50 тысяч сомов сотруднику ГКНБ, который вымогал деньги у директора Музея изобразительных искусств Юристанбека Шигаева.

Сотрудника госкомитета поймали с поличным во время получения взятки. Он шантажировал директора музея наличием уголовного дела и проверками.

Дело касалось кражи дорогостоящей картины, которая пропала в 2013 году. За прекращение проверок чекист вымогал 350 тысяч сомов.

Вымогательство и избиение

В сентябре стало известно, что Джалал-Абадский областной суд оправдал военнослужащего Погранслужбы, обвиняемого в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, капитан ГПС вымогал деньги с водителей грузовиков за беспрепятственный проезд.

Он якобы препятствовал водителям грузовых авто проезжать к руслу реки Кара-Дарьи для погрузки камней. Офицер брал от 300 до 500 сомов за разрешение на вывоз камней.

Военная прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в Верховном суде.

В деле об издевательствах над солдатом срочной службы в Баткенской области суд тоже применил амнистию. В Кадамджае двое военнослужащих ГПС признаны виновными по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности».

Солдат срочной службы пытался застрелиться после неуставных взаимоотношений. При этом суд при вынесении приговора обоим подозреваемым применил амнистию и освободил их от наказания.

Отделались испугом

Первомайский районный суд Бишкека признал виновными подозреваемых по делу о незаконной продаже детей. Однако к реальному сроку приговорена лишь одна обвиняемая — Чолпон Кененбаева. Ее лишили свободы на восемь лет, остальных пятерых медиков суд освободил от наказания, применив амнистию.

В суде дело рассматривалось почти два года. Выяснилось, что в 2018-м медики не только продавали детей, но и помогали делать новым родителям свидетельства о рождении.

Освобожден от наказания и экс-заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнест Молдошев. Он, напомним, во время действия режима ЧП в пьяном состоянии выехал в город. После того как его остановили, бывший чиновник побил милиционера.

Свердловский районный суд признал его виновным, но, применив амнистию, освободил от наказания.

Пострадавший, посчитав решение слишком мягким, обжаловал его в Бишкекском городском суде.

В большинстве своем прокуратура не соглашается с мягкими приговорами и обжалует эти решения в вышестоящих инстанциях. Однако не всегда суды выносят справедливые вердикты, и виновные уходят от ответственности.