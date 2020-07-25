Указом президента прекращены полномочия судьи Айбека Эрнис уулу

Указом президента Сооронбая Жээнбекова прекращены полномочия судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Айбек Эрнис уулу освобожден от должности судьи местного суда.

Кроме того, Советом судей Кыргызстана на имя президента внесены предложения об освобождении от должностей ряда судей местных судов в связи с истечением срока их полномочий. Указом Сооронбая Жээнбекова прекращены полномочия судей Октябрьского районного суда столицы Кайсына Абакирова, Авчи Алиева и Аманбека Сариева. Они также освобождены от должности судей местного суда.

Указы вступают в силу со дня подписания.

Ранее Советом по отбору судей на имя главы государства внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд Бишкека. Сооронбай Жээнбеков отклонил кандидатуру Айбека Эрнис уулу.

Напомним, мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016 году взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления. Сейчас по кассационному представлению прокуратуры столицы уголовное дело находится в производстве Верховного суда на стадии рассмотрения.

Айбек Эрнис уулу известен также тем, что вынес обвинительный приговор в отношении экс-депутата Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова по статье «Коррупция».