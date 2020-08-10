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Общество

Верховный суд оправдал подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

Подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки Верховный суд оправдал. Об этом 24.kg сообщила мама пострадавшей. 

По ее словам, ВС КР поддержал решения предыдущих инстанций. Таким образом, состава преступления в действиях подозреваемого суды не нашли. Ранее сообщалось, что ни экспертиза, ни свидетели не подтвердили, что девочка была изнасилована в туалете торгового центра бывшим вожатым детского лагеря. Однако мать девочки уверяет, что эти решения неправомерны, а сами судьи предвзяты, и собирается подать заявление в Генпрокуратуру о привлечении бывшего судьи Первомайского районного суда Бишкека Айбека Эрнис уулу к уголовной ответственности. 

Он был первым судьей, который вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемого Ш.Б. 

21 июля Советом по отбору судей на имя главы государства внесены предложения о назначении на должности судей по 10 кандидатам в Первомайский районный суд Бишкека. Сооронбай Жээнбеков отклонил кандидатуру Айбека Эрнис уулу.

Напомним, что мать 13-летней девочки утверждает, что в 2016-м взрослый вожатый приставал к подростку в детском лагере, а позже изнасиловал ее в туалете торгового центра. Суды первой и второй инстанций оправдали Ш.Б. ввиду отсутствия состава преступления
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162076/
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