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Сюжет: ЧП в армии

В Сузаке пограничник брал дань с водителей грузовиков за проезд. Его оправдали

В Сузакском районе офицер Пограничной службы вымогал деньги с водителей грузовиков за беспрепятственный проезд. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в правоохранительные органы обратились жители местной сельской управы. Они сообщили, что капитан ГПС препятствует водителям грузовых авто проезжать к руслу реки Кара-Дарьи для погрузки камней.

С каждого авто офицер брал от 300 до 500 сомов за разрешение на вывоз камней. По факту возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением».

«Сузакский районный суд признал военнослужащего виновным, но назначил пробационный надзор сроком на три года и оштрафовал на 40 тысяч сомов. Не согласившись с этим решением, потерпевшие и сам обвиняемый обжаловали решение суда. Однако Джалал-Абадский областной суд по непонятным причинам отменил приговор и оправдал А.О. за отсутствием состава преступления», — сообщили редакции.

Известно, что Военная прокуратура обжаловала оправдательный приговор в Верховном суде.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166353/
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