В Кара-Балте суд дал условный срок мужчине, обвиняемому в убийстве

Жайылский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно обвиняемого в убийстве. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, прокуратура намерена обжаловать это решение в Чуйском областном суде.

«М.Ю обвиняется в том, что он избил до смерти соседа. Последний скончался от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг. Свою вину мужчина признал частично. С его слов, он несколько раз приходил к соседке по ее просьбе. В ее доме увидел мужчин. Возникла словесная перепалка, в ходе которой он ударил кулаком одного, когда на него напал второй, ударил в челюсть и его. По словам М.Ю., спустя несколько минут во дворе дома он вновь ударил соседа по лицу, после чего тот упал на асфальт. В это время к нему подошел приятель и забрал его», — сказал Нурлан Тагаев.

Прокурор отметил, что такое решение судьи незаконно, поскольку М.Ю. осудили по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

«Вина М.Ю. полностью доказана свидетельскими показаниями и заключением экспертизы. Суд вынес приговор по более смягченной статье — так, как будто потерпевший не умер. Поскольку он скончался, судья должен был квалифицировать действия обвиняемого по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека». Поэтому мы считаем, что приговор незаконен», — сказал Нурлан Тагаев.