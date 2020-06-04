Облил бензином и поджег жену. Мужчина отделался минимальным сроком наказания

Каракольский городской суд признал виновным мужчину, который поджег свою жену. Об этом 24.kg сообщила адвокат Эсения Рамазанова.

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По ее словам, суд назначил наказание ниже минимального срока — семь лет и шесть месяцев.

«Мужчине было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Санкция этой статьи предусматривает минимум 12 лет лишения свободы. Мы просили назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы с учетом неотбытого наказания. Мужчина был ранее судим. Два года назад он кидался на свою жену с ножом и грозился ее убить. Первая инстанция осудила его за хулиганство с применением оружия на четыре года и шесть месяцев, а областной суд изменил этот приговор, снизив срок лишения свободы до двух лет условно. В течение этого времени он совершает другое особо тяжкое преступление», — сказала Эсения Рамазанова.

Адвокат отметила, что таким мягким приговором судья совершил плевок в сторону судебной реформы, в то время как преступления в части семейного насилия находятся под контролем власти.

Напомним, что 4 января в Караколе мужчина облил свою сожительницу бензином и поджег прямо на улице. Женщина получила ожоги лица, кистей рук, живота и бедер. В ходе следствия она написала встречное заявление, но потом призналась, что сделала это под давлением супруга.