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Сюжеты: Насилие над детьми, ЧП в армии

Домогательства пограничника к детям. Приговор с применением амнистии обжалован

Военная прокуратура обжаловала решение Чуйского областного суда в отношении пограничника, обвинявшегося в домогательствах. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что надзорный орган считает приговор незаконным и необоснованным. Известно, что судебная коллегия при вынесении приговора переквалифицировала обвинение со статьи «Насильственные действия сексуального характера» на «Понуждение к действиям сексуального характера».

Напомним, в Токмаке военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А., находясь в нетрезвом состоянии, завел малолетнюю девочку в подъезд, стал ее целовать, трогать за бедра и показал свой половой орган. Позже в этом же микрорайоне Т.А. увидел двух девочек, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы. Суд первой инстанции осудил пограничника по статье «Хулиганство» УК КР, приговорил к штрафу и выпустил из зала суда.

Чуйский областной суд признал военнослужащего виновным, но, применив амнистию, освободил от наказания.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/166862/
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