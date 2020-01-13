13:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по прозвищу Казак

В Оше неизвестные напали на местного жителя Улана Райымбекова. По некоторым данным, он приходится братом экс-мэру южной столицы Айтмамату Кадырбаеву.

В ГУВД города Оша 24.kg рассказали подробности происшествия. По данным милиции, потерпевший находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

«У него диагностированы ушибы, гематомы, травмы. Писать заявление в милицию Райымбеков категорически отказался, но факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» и назначена экспертиза», — сообщили в ГУВД.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 11 января у супермаркета «Народный». На Улана Райымбекова напали на парковке. По свидетельству очевидцев, Райымбекова повалили на землю и стали пинать.

«Нападавших было много. Свидетели называют разные цифры — от 10 до 20 человек. Милиция устанавливает сейчас их личности. Шестеро уже задержаны. По предварительным данным, нападение организовал член ОПГ по прозвищу Казак», — подчеркнули в ГУВД.

В милиции добавили, что 8 января Казак отпущен под домашний арест по решению суда. Он подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетней.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/140285/
просмотров: 591
Версия для печати
Материалы по теме
Пресс-секретарь президента прокомментировала нападение на Болота Темирова
Мужчина напал с ножом на свою супругу в одном из медцентров Токмака
Напавшего на пассажиров троллейбуса мужчину водворили в СИЗО-1
Нападение с ножом. Мэр оценил смелость милиционеров и водителя троллейбуса
Видео задержания мужчины, напавшего с ножом на прохожего, опубликовали в соцсети
Напавший на пассажиров троллейбуса мужчина ранил ножом прохожего
В Бишкеке мужчина с ножом напал на пассажиров троллейбуса
Директор «Кыргызкомура» рассказал о причинах нападения на него
Вблизи рынка «Дордой» ограбили китайцев. Забрали $300 тысяч
В Токмаке двое порезали малознакомого мужчину. Причины неизвестны
Популярные новости
Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет Иран признал, что случайно сбил украинский пассажирский самолет
В&nbsp;Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала В Москве мать выдала несовершеннолетнюю дочь замуж, после чего она сбежала
Момент нападения на&nbsp;журналиста Factcheck Болота Темирова попал на&nbsp;видео Момент нападения на журналиста Factcheck Болота Темирова попал на видео
Задержание со&nbsp;взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности Задержание со взяткой брата депутата Жогорку Кенеша. Стали известны подробности
Бизнес
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
Уюта и&nbsp;тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Новым годом Уюта и тепла! Максатбек Ишенбаев поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступающим Новым годом MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Новым годом
Новогодний режим работы магазинов O!Store и&nbsp;интернет-магазина ostore.kg Новогодний режим работы магазинов O!Store и интернет-магазина ostore.kg
13 января, понедельник
13:32
Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по прозвищу Казак Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ...
13:18
Убийство Улана Салянова. Обвиняемые готовы в суде назвать имена неких чиновников
13:09
Брат депутата Данияра Толонова, задержанный за взятку, госпитализирован
13:07
Пусть твой ребенок сдохнет! В Бишкеке женщина набросилась на врача с угрозами
13:06
Конфликт на границе. Пикетчики требуют от президента взять ситуацию под контроль