Избили брата экс-мэра города Ош. Подозревают члена ОПГ по прозвищу Казак

В Оше неизвестные напали на местного жителя Улана Райымбекова. По некоторым данным, он приходится братом экс-мэру южной столицы Айтмамату Кадырбаеву.

В ГУВД города Оша 24.kg рассказали подробности происшествия. По данным милиции, потерпевший находится в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.

«У него диагностированы ушибы, гематомы, травмы. Писать заявление в милицию Райымбеков категорически отказался, но факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» и назначена экспертиза», — сообщили в ГУВД.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 11 января у супермаркета «Народный». На Улана Райымбекова напали на парковке. По свидетельству очевидцев, Райымбекова повалили на землю и стали пинать.

«Нападавших было много. Свидетели называют разные цифры — от 10 до 20 человек. Милиция устанавливает сейчас их личности. Шестеро уже задержаны. По предварительным данным, нападение организовал член ОПГ по прозвищу Казак», — подчеркнули в ГУВД.

В милиции добавили, что 8 января Казак отпущен под домашний арест по решению суда. Он подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетней.