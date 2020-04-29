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Общество
Сюжет: Крупные взятки

Вымогательство взятки у Юристанбека Шыгаева. Сотрудник ГКНБ отделался испугом

Верховный суд оставил в силе решение Первомайского районного суда Бишкека по делу о вымогательстве взятки у директора Музея изобразительных искусств Юристанбека Шыгаева. Об этом указывается в приговоре суда.

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Уточняется, что сотрудник ГКНБ Н.А. решением первой инстанции признан виновным по статье «Злоупотребление должностным положением» и оштрафован на 50 тысяч сомов. Ему применили пробационный надзор.

В приговоре Верховного суда отмечается, что вина Н.А. доказывается показаниями потерпевшего Юристанбека Шыгаева, заключением судебно-химической экспертизы.

Судебная коллегия считает, что суды первой и второй инстанций правильно квалифицировали действия обвиняемого.

Напомним, что сотрудника ГКНБ поймали с поличным при получении взятки. Он шантажировал работника Музея изобразительных искусств наличием уголовного дела и проверками. Дело касалось кражи из музея дорогостоящей картины, которая пропала в 2013 году. За прекращение проверок сотрудник ГКНБ вымогал 350 тысяч сомов. 17 мая в кабинете директора музея при получении части взятки в 50 тысяч сомов его задержали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151446/
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