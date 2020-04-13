Пограничник домогался малолетних девочек в Токмаке. Суд отпустил его

Токмакский городской суд выпустил из зала суда военнослужащего Погранслужбы, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял судья Асанбек Тойгонбаев.

«В Токмаке военнослужащий отдела погранконтроля «Манас» ГПС Т.А. в октябре 2019 года, находясь в нетрезвом состоянии, завел малолетнюю девочку в подъезд, стал ее целовать, трогать за бедра и показал свой половой орган. Позже в этом же микрорайоне Т.А. увидел двух девочек, схватил одну из них за плечо, потянул ее и в присутствии другой поцеловал в губы», — сказали редакции.

Вина 35-летнего Т.А. доказана свидетельскими показаниями и результатами экспертиз.

«Изначально следствие предъявило мужчине статью «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Гособвинение просило осудить Т.А. к 16 годам лишения свободы. Однако судья Асанбек Тойгонбаев переквалифицировал эти действия на статью «Хулиганство» и выпустил обвиняемого из-под стражи в зале суда. Военная прокуратура обжаловала это решение в вышестоящей инстанции», — рассказали редакции.

Отметим, что судья Асанбек Тойгонбаев рассматривал дело о краже из аптеки в Токмаке. Тогда он приговорил обвиняемого к пяти годам лишения свободы.

Напомним, что мужчина украл деньги в аптеке для того, чтобы купить лекарства больным детям. В суде аптекарь просила не наказывать обвиняемого, однако судья, помимо жесткого приговора, назначил подсудимому выплату штрафа в размере 70 тысяч сомов. Пользователи социальных сетей осудили такое решение судьи. Позже мужчине снизили срок наказания.