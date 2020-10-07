Попытки захватить «Кыргыз темир жолу» продолжаются

Отдельными силами предпринимаются попытки рейдерского захвата ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, госпредприятие работает в штатном режиме, обеспечивается безопасность перевозок и охрана объектов железнодорожного транспорта. Попытки захватить компанию пресекают силы военизированной охраны и коллектива «Кыргыз темир жолу».

«В связи отсутствием на рабочем месте генерального директора Василия Дашкова и учитывая сложившуюся ситуацию в республике, 6 октября 2020 года решением технико-экономического совета ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и профсоюзных организаций на железнодорожном транспорте обязанности генерального директора временно возложены на заместителя генерального директора — Руслана Кадыркулова», — сообщили в компании.

При этом руководство и коллектив «Кыргыз темир жолу» надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в республике и установление легитимной государственной власти.