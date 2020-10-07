Возбуждены уголовные дела на Асылбека Жээнбекова и Райымбека Матраимова

В отношении депутата парламента Асылбека Жээнбекова возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg заявил лидер партии «Чон казат» Сыймык Жапыкеев.

По его словам, уголовное дело также возбуждено в отношении экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и бывшего замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

«Уголовные дела возбуждены сегодня, они расследуются следственной группой Военной прокуратуры», — сказал Сыймык Жапыкеев.

Отметим, что после беспорядков в Бишкеке члена политдвижения «Чон казат» Сыймыка Жапыкеева провозгласили народным генпрокурором.