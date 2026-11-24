Подросток на велосипеде наехал на трехлетнего ребенка, который внезапно выбежал на велодорожку, сообщили в УПСМ столицы. Происшествие произошло накануне вечером на пересечении улицы Киевской и проспекта Чингиза Айтматова.

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Ребенка доставили в территориальную больницу. Сейчас сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В УПСМ призвали родителей не оставлять детей без присмотра, а пользователей велосипедов и самокатов — соблюдать безопасную скорость и быть готовыми остановиться, чтобы избежать столкновения.