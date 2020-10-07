Организованы дружины для охраны Бишкекводоканала

Коллектив Бишкекводоканала мобилизовал свои внутренние силы и организовал дружины для охраны и защиты своего ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

«Все вопросы должны решаться в правовом русле, в рамках законодательства страны. История водоканала почти вековая, и она неразрывно связана с историей развития города Бишкека. Во все времена питьевая вода являлась стратегическим орудием, и Бишкекводоканал считается стратегическим объектом», — подчеркнули в БВК.

Накануне там заявили о попытке рейдерского захвата предприятия. Пришедшие в БВК молодые люди сказали, что являются представителями нового правительства и обещали вернуться утром 7 октября и назначить своего человека.

«На сегодня ситуация спокойная. Несколько человек подъехали утром, разведали ситуацию, увидели, что людей много было и сразу уехали», — сообщил 24.kg пресс-секретарь БВК Эрлан Тимуров.