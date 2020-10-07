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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Кубатбек Кожоналиев стал и. о. главы АКС ГКНБ

Кубатбек Кожоналиев стал и. о. главы Антикоррупционной службы ГКНБ. Об этом сообщили в ведомстве.

Он, напомним, проходил обвиняемым по уголовному делу о попытке захвата власти. Ему вменялись статьи 28 «Покушение на преступление», 30 «Соучастие в преступлении», 295 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и 297 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» УК КР.

Подсудимыми тогда проходили Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов. Они организовали митинг 3 октября 2012 года, когда толпа возглавляемая депутатами перелезла через забор «Белого дома».

Суд Кубатбек Кожоналиева оправдал.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168165/
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