Кубатбек Кожоналиев стал и. о. главы АКС ГКНБ

Кубатбек Кожоналиев стал и. о. главы Антикоррупционной службы ГКНБ. Об этом сообщили в ведомстве.

Он, напомним, проходил обвиняемым по уголовному делу о попытке захвата власти. Ему вменялись статьи 28 «Покушение на преступление», 30 «Соучастие в преступлении», 295 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» и 297 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» УК КР.

Подсудимыми тогда проходили Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов. Они организовали митинг 3 октября 2012 года, когда толпа возглавляемая депутатами перелезла через забор «Белого дома».

Суд Кубатбек Кожоналиева оправдал.