Отец трехлетнего ребенка, которого сбил подросток на велосипеде, обратился с заявлением в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Состояние мальчика стабильное. У него диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.

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Напомним, происшествие случилось накануне вечером на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Киевской.

Сотрудники милиции установили личность подростка. Им оказался 16-летний юноша. Его мать доставили в Первомайское УВД.

Отец пострадавшего ребенка отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Сейчас по факту проводят доследственную проверку.