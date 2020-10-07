Пост полпреда в Оше теперь пытается захватить депутат Дуйшон Торокулов

Пост полпреда в Оше теперь пытается захватить депутат парламента Дуйшон Торокулов. Информацию 24.kg подтвердили в обладминистрации.

По их словам, сейчас в кабинете полпреда находится Дуйшон Торокулов и глава области Байыш Юсупов.

«Они двоем разговаривают. Пока неизвестно, о чем», — сообщили в обладминистрации.

Отметим, накануне кабинет полпреда захватил Калмамат Анапияев и провозгласил себя новым главой области. Сегодня официальный полпред в Оше вернулся на свое рабочее место.

Садыр Жапаров сообщил сегодня во время пресс-конференции, что потребовал от самопровозглашенного полпреда вернуть пост легитимному губернатору.

Депутат Жогорку Кенеша и член партии «Бир Бол» Дуйшон Торокулов вчера сел на место мэра города Оша. Но сегодня сторонники Таалайбека Сарыбашова вышли на митинг и вернули ему обратно пост градоначальника, выгнав Дуйшона Торокулова.

После мэрии сторонники Дуйшона Торокулова направились в сторону обладминистрации и зашли в кабинет главы Оша.

На главной площади Оша перед зданием мэрии и обладминистрации до сих стоят сторонники Таалайбека Сарыбашова и Дуйшона Торокулова.