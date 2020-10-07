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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов вернулся на рабочее место

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов вернулся на рабочее место. Информацию 24.kg подтвердили в муниципалитете южной столицы.

Градоначальник заявил журналистам, что хочет работать на благо народа и по просьбе горожан. Он отметил, что сейчас основная задача — сохранить порядок и стабильность.

Таалайбек Сарыбашов назвал незаконным решение депутатов горкенеша, заметив, что его не пригласили на сессию.

Напомним, что сегодня в Оше на митинг вышли горожане с требованием восстановления в должности мэра города Таалайбека Сарыбашова.

Накануне депутаты южной столицы проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова. Решение было принято единогласно всеми присутствующими народными избранниками.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168138/
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