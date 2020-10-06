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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Ошскую область возглавил родной брат Алмамбета Анапияева

Ошскую область возглавил Калмамат Анапияев, родной брат покойного кримавторитета Алмамбета Анапияева. Об этом сообщают в госадминистрации.

Уточняется, что его сегодня представили коллективу.

Сообщается, что между ним и другим претендентом на этот же пост от партии «Мекенчил» Торобаем Келдибаевым произошла стычка, переросшая в массовую драку.

Уточняется, что Келдибаев пришел в обладминистрацию, когда кабинет полпреда уже занял Анапияев. Произошел конфликт, в который вмешались их сторонники. 

Алмамбет Анапияев, напомним, убит в Минске в феврале 2015 года.

Он обвинялся в том, что в начале марта 2011 года, проживая в Дубае, по телефону дал указание осужденному ИК-3 убить находящегося в той же колонии Султана Сасыева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167976/
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Ошскую область возглавил родной брат Алмамбета Анапияева