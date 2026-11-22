Miss Kyrgyzstan Grand International — 2025 Медина Эрмекова представляет нашу страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико.

В прошлом году она стала победительницей национального конкурса и получила это право.

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Для выхода модель выбрала образ, вдохновленный легендой о Матери-оленихе («Бугу Эне»). В костюме используется национальная кыргызская колыбель для младенцев — бешик. Он помещен на рогах оленя, которые коронуют участницу.

Медина Эрмекова и ее группа подготовки отмечают, что в образе заложен глубокий смысл: рождение новой жизни, материнская забота и продолжение рода. Костюм воплощает материнскую любовь, милосердие, защиту и надежду.

Ранее сообщалось, что для «Мисс Вселенная — 2026» казахстанская участница подготовила национальный костюм «Золотой беркут: Дух Казахстана».