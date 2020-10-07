В ОТРК самопровозглашенный гендиректор распустил Наблюдательный совет

В ОТРК вновь сменился генеральный директор. Но Наблюдательный совет его не назначал. Информацию 24.kg подтвердил член НС Жылдызбек Керимбаев.

Он напомнил, что накануне гендиректор ОТРК Жайнак Усен уулу подал в отставку.

«На должность руководителя претендовало два человека: одна группировка привела Чынару Капарову, другая — продюсера Мирлана Самыйкожо. Но мы приняли компромиссное решение о назначении исполняющей обязанности гендиректора члена НС Жылдыз Бакашовой. А она назначила продюсера «Ала-Тоо 24» Чынару Капарову. Но когда поехали представлять, ее не принял коллектив. Когда вернулись в головной офис, выяснилось, что Мирлан Самыйкожо сам назначил себя и. о. гендиректора. Тогда же он сообщил, что Наблюдательный совет распущен, а канал преобразуется в национальный», — сообщил он.

Жылдызбек Керимбаев добавил, что членов НС не допускают в здание ОТРК. «Сейчас с членами Наблюдательного совета по WhatsApp обсуждаем эту ситуацию. Ждем, когда власть нормализуются, тогда все вернется в правовое русло. Главным органом в ОТРК является Наблюдательный совет и юридически и. о. гендиректора является Жылдыз Бакашова. Все действия, которые сейчас предпринимает Мирлан Самыйкожо, — противозаконны», — отметил он.