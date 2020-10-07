Захватить «Кыргызалтын» пытается самоназначенец Алмаз Туманов

Захватить ОАО «Кыргызалтын» уже несколько дней пытается некий Алмаз Туманов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.

По ее данным, этот человек называет себя председателем правления компании. Он ссылается, что его назначили новые власти. Однако никаких документов у него нет. Какие силы представляет этот человек, тоже неясно.

Накануне он попытался прорваться в здание. Однако сотрудники «Кыргызалтына» и народная дружина выгнали его. При этом в компании не исключают, что самозванец вновь попытается незаконно занять руководящую должность.

Коллектив ОАО «Кыргызалтын» выступает против подобных самоназначений. Сотрудники компании считают, что любые кадровые перестановки должны быть законными и происходить легальным путем.