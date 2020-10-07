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Общество

Ситуация в Кыргызстане. Толпа требовала сменить руководство «Кыргызкомура»

Толпа, собравшаяся у здания «Кыргызкомура», требовала сменить руководство и хотела назначить своего человека. Конкретного имени не назвали. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе компании.

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По ее данным, люди пытались пройти внутрь, но не смогли. На место вызвали дружинников и сотрудников правоохранительных органов. «В настоящее время толпа разошлась, ситуация спокойная, но неизвестно, вернутся ли эти люди», — сообщили в пресс-службе.

Президент Ассоциации малых ГЭС Эльвира Боромбаева добавила, что также звучали требования по замене руководства ГКПЭН. «Наши стратегические объекты в настоящее время под угрозой, дружинникам нужно объединяться для их защиты», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168081/
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