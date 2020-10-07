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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Самоназначенное руководство MegaCom прогнали

В Бишкеке бывший прокурор Иссык-Атинского района Абай Бекбоев пытался занять кресло генерального директора MegaCom. Об этом 24.kg сообщили сотрудники компании.

Уточняется, что накануне в 5.00 Абай Бекбоев и бывший сотрудник MegaCom Улан Баядиев пришли в здание и объявили себя главой и первым заместителем гендиректора сотовой компании.

«Они пришли и стали проводить какие-то совещания, спрашивать о деятельности компании. При этом никаких документов, удостоверяющих их назначение, нет. Сегодня их прогнали сотрудники и народные дружинники. Обязанности директора продолжил исполнять действующий заместитель главы MegaCom Абдулда Суранчиев», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168093/
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