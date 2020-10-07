Максат Мамытканов: Сыймык Жапыкеев координирует работу Генеральной прокуратуры

«Сыймык Жапыкеев юридически — не генеральный прокурор», — заявил журналистам лидер партии «Чон казат» Максат Мамытканов.

По его словам, Сыймык Жапыкеев поехал в Генеральную прокуратуру, чтобы узнать, на каком основании Алмамбет Шыкмаматов провозгласил себя генеральным прокурором. Он не присваивал себе властные полномочия.

«На сегодня вопрос остается открытым. Генерального прокурора назначает президент. Но его нет. Поэтому сейчас, чтобы сохранялись хоть какая-то законность и порядок, во всех правоохранительных органах мы посещали руководителей и говорили, что не смещаем их с должностей. Но есть органы, в которых просто сбежали руководители. Но он там координирует, чтобы не было беспредела и хоть какая-то работа прокуратуры продолжалась», — отметил Максат Мамытканов.