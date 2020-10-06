В аэропорт в Оше ворвались неизвестные и ударили директора

В городе Оше неизвестные ворвались на территорию аэропорта и ударили директора Таланта Ысакова. Он потерял сознание. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».

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Уточняется, что ворвавшиеся потребовали от главы освободить кресло и заявили, что они пришли от экс-мэра Мелиса Мырзакматова. Он должен прилететь сегодня в Ош.

«Сейчас обстановка стабильная. Сторонники Мырзакматова еще в аэропорту, ждут прилета бывшего главы городского муниципалитета», — сказали в организации.

Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию Оша с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала уголовного преследования он сбежал из республики.

В 2015-м Ошский городской суд под председательством Шералы Камчыбекова признал бывшего главу южной столицы виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы заочно. Экс-мэр был объявлен в розыск.