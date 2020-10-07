Бишкекчане требуют вернуть мэра Азиза Суракматова

Бишкекчане пришли к зданию мэрии. Они требуют от депутатов городского кенеша решить вопрос с мэром. Об этом 24.kg сообщила одна из организаторов встречи Умай Арыкова.

По ее словам, БГК на сегодня единственный легитимный орган в городе. «Он должен собраться на сессию и рассмотреть заявление мэра. В документе, который сегодня тиражируется, стоит только подпись, но не написано от кого», — добавила она.

«Мы встретились с и. о. мэра Алмазбеком Бакетаевым. Он сообщил, что его никакой координационный совет не назначал. По закону в случае ухода мэра именно первый вице-мэр исполняет его обязанности. Также переговорили с депутатом БГК Канатбеком Музуралиевым. По его словам, заседания БГК не было, заявления мэра об уходе не видел. Он также высказал мнение, что процедуры отставки или назначения мэра должны проходить в рамках закона», — отметила она.

Умай Арыкова добавила, что вопрос именно в том, чтобы вернуть мэрию в легитимное русло. «Будет работать Азиз Суракматов или нет, не в этом вопрос. Если он решил уйти — это его право. Важно, чтобы все прошло по закону», — добавила она.

Тем временем в социальных сетях набирает популярность хештег #вернитеСуракматова. Горожане отмечают, что бывший градоначальник и его команда действительно работали и что он сегодня нужен городу, потому что дел невпроворот.



Выступила в поддержку Азиза Суракматова и его советник Гуля Алмамбетова. Она написала, что «надо заниматься ковид и начать подавать тепло, восстановить столицу».

Напомним, накануне Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил некто Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Сегодня стало известно, что исполнять обязанности главы муниципалитета будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.