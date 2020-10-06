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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Спикер пояснил: Садыр Жапаров еще не премьер-министр

Новый спикер парламента Мыктыбек Абдылдаев разъяснил журналистам, что произошло недопонимание: экс-депутат Садыр Жапаров не утвержден парламентом на должность главы кабмина.

По его словам, коалиция парламентского большинства представила его кандидатуру на сегодняшнем экстренном заседании в отеле «Достук».

«Но, согласно Конституции, Садыр Жапаров еще должен представить программу и состав кабинета министров. После этого его кандидатура будет одобрена. Другими словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания», — пояснил Мыктыбек Абдылдаев.

В свою очередь бывший глава кабмина Темир Сариев заявил 24.kg, что с тем Координационным советом, куда входят он и Адахан Мадумаров, кандидатура Садыра Жапарова не была согласована. 

Парламентарии дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Он был осужден и отбывал наказание в колонии. Его освободили после вчерашних беспорядков в Бишкеке.

Отметим, что на сегодня Жогорку Кенеш — единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167983/
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