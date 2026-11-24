Часть объектов профессиональных лицеев необходимо отремонтировать или отстроить заново. Об этом сообщила заместитель министра просвещения Виктория Мозгачева на выездном заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи в Баткенской области.

Она отметила, что 328 объектов организаций начального-профессионального образования требуют ремонта и строительства.

«В 2026 на ремонт 6 лицеев выделено 14 миллионов 300 тысяч сомов. За счет доноров отремонтировали столовые 12 лицеев, передано 439 единиц оборудования. 328 объектов лицеев требуют ремонта и строительства, примерно 49 объектов находятся в ветхом состоянии или аварийном. Сведения о всех потребностях 89 лицеев переданы в Министерство строительства», — сказала замминистра.

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Она отметила, что планируется комплексная работа — капитальный ремонт, строительство столовых, мастерских, лабораторий и других объектов.

Виктория Мозгачева также ответила на предложение депутата об увеличении финансирования на питание, которое сейчас составляет 60 сомов в день на одного учащегося.

По ее словам, из 29 тысяч 474 человек, учащихся в лицеях, 21 тысяча 801 ученик обеспечиваются питанием.

«Нормы питания не соответствуют требованиям. На сегодняшний день мы прорабатываем вопрос о повышении норм питания, пересмотра подхода и общего положения по организации питания в наших учреждениях», — сказала заместитель министра.

Она добавила, что стипендию получают 9 тысяч 365 человек, 96,9 процента от общего числа учатся за счет республиканского бюджета.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра сообщила, что дуальное образование предусмотрено в 48 лицеях, в остальных же учреждениях около 30 процентов в программе учащихся составляет практика. При этом она добавила, что разрабатывается программа по увеличению доли практики в лицеях.