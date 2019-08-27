Беспорядки в Кой-Таше. Кто из сторонников Атамбаева оказался на нарах

После событий в Кой-Таше МВД возбудило уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса КР. Противостояние Алмазбека Атамбаева и его сторонников с правоохранителями 7-8 августа на территории резиденции бывшего президента зарегистрировано в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти» УК КР. Ведется досудебное производство.

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В рамках расследования проходят допросы сторонников Атамбаева. Некоторым из них уже предъявлены обвинения, и они водворены в СИЗО-1. В СДПК допросы в следственной службе МВД и санкции в отношении сторонников назвали «охотой на ведьм».

24.kg собрало информацию обо всех фигурантах уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа.

От тюрьмы и от сумы...

8 августа вместе с Алмазбеком Атамбаевым в Бишкек в сопровождении бойцов СОБР МВД на допрос доставили советника бывшего лидера страны Фарида Ниязова, начальника народного штаба Кыяза Смалиева, заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаеву, а также двух охранников Атамбаева из 9-го управления ГКНБ — Каната Сагымбаева и Бакыта (его фамилия нигде не упоминается, и следствие ее озвучивать отказывается). В МВД также привезли двух героев апрельской революции — бывшего руководителя ГП «Дан» Алгу Кылычева и председателя ОО «Айкол Ала-Тоо» Амантура Жамгырчиева.

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На следующий день Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Амантур Жамгырчиев и Кыяз Смалиев были задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека. 10 августа Первомайский районный суд избрал меру пресечения всем четверым в виде заключения под стражу в СИЗО-1 до 8 октября.

Всем четверым предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников из числа сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа». Они также проходят обвиняемыми по статье 43 (соучастие) УК КР.

Фото 24.kg. Фарида Ниязова привезли в суд

Специалисты Центра по предупреждению пыток посетили подследственных. На условия содержания никто из них не жаловался. Только Алга Кылычев заявил, что заседание суда по избранию меры пресечения проходило с нарушениями.

Виновным себя ни один из арестованных не признает. А Амантур Жамгырчиев утверждает, что его в Кой-Таше 7 августа не было. Он находился в Нарыне.

16 августа под стражу в Бишкекский СИЗО-1 сроком до 9 октября заключен еще один сторонник Атамбаева — Фархат Баабиев. Он подозревается в участии в массовых беспорядках — статья 264 УК КР.

Он себя виновным тоже не признает и ссылается на то, что в первые минуты штурма дома Атамбаева был выведен из строя резиновой пулей спецназа. Из Кой-Таша его увезла скорая, и в дальнейшем противостоянии Баабиев, естественно, участие принимать не мог.

Фото 24.kg. Фархад Баабиев (в центре) получил ранение 7 августа в Кой-Таше

Но к Фархату Баабиеву есть претензии не только у милиции. В ГКНБ расследуется еще одно дело по статье 313 (возбуждение межрегиональной вражды (розни), совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК КР.

Ранее в YouTube распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Один из них, как указано, Фархат Баабиев. Голос, якобы принадлежащий ему, дает указания некоему Аману о том, что необходимо начать громить дома и бизнес уроженцев Ошской области.

По факту уже начато досудебное производство.

В рамках уголовного дела назначена лингвистическая экспертиза, производство которой поручено Государственной судебно-экспертной службе.

В заключении указано, что в высказываниях Фархата Баабиева содержатся открытые призывы к возбуждению межрегиональной вражды, насилию над гражданами.

Обязались молчать

Уведомление о подозрении в совершении преступления по статьям 43 и 244 (соучастие) и (захват заложников) УК КР получила и депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина. Решением Первомайского районного суда Бишкека она заключена под домашний арест.

Допрашивается в качестве свидетеля и генеральный директор телеканала «Апрель», член политсовета СДПК Дмитрий Ложников. Он пояснил, что в эти дни его на территории дома Алмазбека Атамбаева не было. Однако его продолжают вызывать. Его допросили в спецпрокуратуре, до этого он давал показания военному прокурору. По какому делу к нему проявили интерес в этих ведомствах, не сообщается.

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Статусы свидетелей пока сохраняют Кундуз Жолдубаева, Равшан Джеенбеков, депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова, сын бывшего президента Сеидбек Атамбаев, член политсовета СДПК Адиль Турдукулов, а также Темирлан Султанбеков, Эрмек Окенов, Тилек Абдиев, Мээрбек Мискенбаев.

В пятницу стало известно, что на допросе побывал и политтехнолог Валентин Богатырев. Он ни разу в Кой-Таше не был, но возможно продолжал консультировать команду Атамбаева. Какие к нему могли возникнуть вопросы у следствия, пока неизвестно. Сам Богатырев пояснений из-за подписки дать не может. Молчит и МВД.

Фото со страницы Темирлана Султанбекова в Facebook

Все исправно ходят на допросы к следователям. Но по существу ничего журналистам рассказать не могут — все без исключения дали подписку о неразглашении. Все допрошенные отмечают, что следователи вежливые, не хамят.

Как пояснили представители МВД, вышеперечисленные допрашиваются в рамках расследования событий 7 и 8 августа в Кой-Таше. Их показания нужны для восстановления всей картины произошедшего в те дни.

Непонятно и зачем вызвали на допрос экс-генпрокурора Азимбека Бекназарова как свидетеля беспорядков в Кой-Таше. На месте событий его не было, с Атамбаевым он связь давно не поддерживает.

По словам Бекназарова, следователей больше интересовало, когда Бекназаров виделся с бывшим президентом, участвовал ли бывший президент в работе курултаев, которые в ноябре 2018 года и в феврале 2019-го проводил Азимбек Бекназаров.

Но я думаю, что, скорее всего, такой интерес вызван тем, что я заявил, что буду защищать Равшана Джеенбекова. Азимбек Бекназаров

Замминстра, адвокат и водитель

Аукнулись события в Кой-Таше и Курсану Асанову. Уговоры Атамбаева сдаться и знаменитый розовый пакет стоили генералу кресла замминистра внутренних дел. Его сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Он пока не арестован.

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В СИЗО водворен до 23 октября водитель генерала — Дамирбек Пайзылла уулу. Он обвиняется в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, шофер Асанова унес злосчастный пакет после задержания Атамбаева, в котором, как предполагают в МВД, находились секретные документы, деньги и драгоценности.

На прошлой неделе чуть не угодил в СИЗО и адвокат Курсана Асанова Икрамидин Айткулов. Его обвиняют в совершении мошенничества. Он был задержан, но суд отпустил его под домашний арест. Под подозрение попал и сын адвоката Азамат Айткулов.

Супруга юриста Раушан Айткулова (Качиева-Рыкунова) уверена, что уголовное преследование ее мужа связано с делом Курсана Асанова.

И сам он тоже утверждает, что дело о мошенничестве — только предлог, чтобы помешать ему защищать бывшего замминистра.

Когда меняется статус

Вызовы на допросы по принципу «когда-то знал Атамбаева или был в Кой-Таше проездом» указывают на то, что Равшан Джеенбеков, Асель Кодуранова и Кундуз Жолдубаева вполне могут быть переквалифицированы из свидетелей в подозреваемых.

Другие свидетели также могут сменить статус. В следствии уже не раз отмечали, что действия всех фигурантов проверяются и уточняются.

Под сомнение поставлены и действия двух сотрудников службы охраны. Пока сотрудники 9-го управления ГКНБ, сопровождавшие бывшего президента, которому по закону положена охрана, по делу проходят как свидетели.

Фото из интернета. Сотрудник 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев справа от Атамбаева

«Согласно закону о гарантиях деятельности президента, экс-президент обеспечивается госохраной. Решение о ее снятии принимается после обвинительного приговора суда. На этом основании госохрана с Атамбаева не была снята. Хотя однажды мы ее снимали, но его адвокаты написали жалобу, и мы оставили двоих телохранителей», — сказал замначальника Главного следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, по закону они должны «обеспечивать охрану от противоправного посягательства на объект государственной охраны».

«В данном случае действия сотрудников ГКНБ (спецназа) были законными, требования о принудительном приводе должны были быть выполнены. В ходе следствия их действиям будет дана юридическая оценка», — заключил замначальника ГСУ ГКНБ.

Но, к сожалению, двое сотрудников госохраны не подчинились этим требованиям и вместе с Атамбаевым укрылись у него дома и оказались соучастниками в сопротивлении. Сагынбек Самидин уулу

Отметим, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.

Следствие продолжается. И список обвиняемых может еще дополниться.