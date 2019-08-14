Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым

Военная прокуратура расследует дело о предательстве интересов кыргызской милиции экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
«Известно, что материалы зарегистрированы в ЕРПП в Военной прокуратуре. По предварительным данным, предательство Курсана Асанова заключается в том, что он якобы передавал информацию сторонникам Алмазбека Атамбаева», — сообщили редакции.
Напомним, вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия».