Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым

Военная прокуратура расследует дело о предательстве интересов кыргызской милиции экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Известно, что материалы зарегистрированы в ЕРПП в Военной прокуратуре. По предварительным данным, предательство Курсана Асанова заключается в том, что он якобы передавал информацию сторонникам Алмазбека Атамбаева», — сообщили редакции.

Напомним, вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия».