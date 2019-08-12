Дело Атамбаева. Фарида Ниязова сегодня этапируют в Бишкекский СИЗО-1

У арестованных по решению суда сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока содержащихся в ИВС ГУВД Бишкека, нет жалоб. Об этом они сообщили посетившим их сотрудникам Национального центра по предупреждению пыток.

Уточняется, что следственно-арестованные Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Кыяс Смаилов и Амантур Жамгырчиев не имеют жалоб на условия содержания.

Сегодня всех перечисленных этапируют в Бишкекский следственный изолятор № 1, где они будут находиться во время всего срока следственных мероприятий.

Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников из числа сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа».