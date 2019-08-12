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Общество

Дело Атамбаева. Фарида Ниязова сегодня этапируют в Бишкекский СИЗО-1

У арестованных по решению суда сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, пока содержащихся в ИВС ГУВД Бишкека, нет жалоб. Об этом они сообщили посетившим их сотрудникам Национального центра по предупреждению пыток.

Уточняется, что следственно-арестованные Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Кыяс Смаилов и Амантур Жамгырчиев не имеют жалоб на условия содержания.

Сегодня всех перечисленных этапируют в Бишкекский следственный изолятор № 1, где они будут находиться во время всего срока следственных мероприятий.

Фариду Ниязову предъявлены официальные обвинения в организации массовых беспорядков и захвате заложников из числа сотрудников спецподразделения ГКНБ «Альфа».

Алмазбек Атамбаев 8 августа принял решение сдаться. На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

 
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