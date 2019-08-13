Дело Атамбаева. На допрос вызвали Дмитрия Ложникова

Сегодня на допрос в следственную службу МВД вызвали директора телеканала «Апрель» Дмитрия Ложникова.

По его словам, ранее он отвечал на вопросы в ГКНБ, а сейчас его пригласили в МВД.

Известно, что Дмитрия Ложникова вызвали на допрос по делу о событиях 7-8 августа. Однако директор телеканала отметил, что в эти дни его на территории дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева не было.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. После двухчасового противостояния Алмазбек Атамбаев сдался. Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, организации массовых беспорядков.