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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (154)

Дело Курсана Асанова. Водителя экс-замминистра водворят в СИЗО до 23 октября

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения водителю-телохранителю экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Дамирбеку Пайзылла уулу. 

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Постановлением суда его должны заключить под стражу до 23 октября.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылла уулу.

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